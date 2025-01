Il Borgo del borghi sold out. Lo show dei fuochi d’artificio

PECCIOLIIl Borgo dei Borghi 2024 saluta il viaggio straordinario compiuto nell’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle con un San Silvestro sold-out, a conferma del crescente appeal del borgo collinare della Valdera, nuova Capitale del turismo e della cultura.

Ecco quindi che le piazze e i luoghi già emblematici del cuore storico di Peccioli, entrati nell’immaginario collettivo come la terrazza mozzafiato del Palazzo Senza Tempo (qui si sono ritrovate, la sera del 31 dicembre, più di 1.400 persone), hanno fatto da palcoscenico al grande party di fine anno che è stato accompagnato dalle intramontabili note pop degli Abba con la cover band ABBAdream in Abba Tribute Show e Disco Collection anni ’70 ’80 e ’90. Uno spettacolo che ha raccolto migliaia di persone che hanno atteso lo scoccare della mezzanotte, celebrando l’arrivo del 2025 con le hit della più grande band svedese della storia della musica pop. Canzoni eseguite interamente dal vivo, costumi e luci che hanno ricreato le indimenticabili atmosfere degli anni ’70. Poi, ecco le atmosfere musicali degli anni ’70, ’80 e ’90 per giungere al fatidico conto alla rovescia e al consueto gioco nel cielo dei fuochi d’artificio che, con il loro spettacolo, hanno scandito brindisi e auguri a mezzanotte.

Al centro polivalente l’associazione Noi per Voi ha imbastito il cenone di Capodanno accompagnato dal ballo liscio, e l’intero party ha visto in cabina di regia il Comune di Peccioli, in collaborazione con la Proloco e gli storici Rioni del paese.