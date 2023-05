I volontari della protezione civile nelle terre alluvionate dell’Emilia

Gli uomini della protezione civile della Misericordia di San Miniato sono stati tra i primi in Toscana a partire per l’emergenza alluvione inEmila Romagna. La delegazione, nelle ore scorse, ha fatto rientro dopo aver dato un supporto importante ai sococrsi. Intanto partono tra pochi corsi per aspiranti operatori. Il primo corso, quello per volontari di protezione civile, è già iniziato mentre quello per volontari di antincendio boschivo inizia il 16 di maggio alle 21. Mai come in questi anni i volontari dsono stati protagonisti nelle emergenze e nella diffusione della cultura della prevenzione, per questo la formazione di molti, ha permesso di rispondere, anche sul territorio, in maniera adeguata, a molte richieste, supportando la popolazione in varie occasioni.Anche per diventare una volontaria o un volontario dell’organizzazione regionale antincendi boschivi è necessario effettuare una formazione che chiarisca il funzionamento del sistema e addestri correttamente a tutte quelle manovre da compiere negli interventi. Combattere gli incendi è un compito importante e serio che mette sicuramente alla prova, ma porta grandi soddisfazioni per i risultati che tutti assieme riusciamo ad ottenere. Per informazioni 0571-401000.