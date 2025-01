I tanti guai del sottopasso e il nuovo allagamento: "I lavori fatti recentemente non sono serviti a nulla"

"San Romano rimane la Cenerentola del Comune di San Miniato", tuona la Lega. "Il famoso sottopasso che collega via Arginale e via di Giuncheto – sottopasso dove qualche anno addietro un cittadino rimase intrappolato dall’acqua rischiando di grosso – continua scadalosamente a trovarsi in una situazione di estremo degrado e il problema del suo allagamento non è ancora stato risolto, nonostante i ripetuti annunci dell’Amministraziuone comunale di San Miniato – attacca il Carroccio –. Questa volta la cosa è ancor più sconfortante. Nonostante che poche settimane fa il sottopasso sia stato oggetto di importanti lavori di sistemazione, sono bastate due goccie di pioggia per creare l’allagamento del sottopasso. Evidentemente i lavori recentementi fatti alla struttura non sono serviti assolutamente a nulla, anzi sembra che la situazione sia fortemente peggiorata".