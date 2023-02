I robot spostano le cassette di frutta E’ il primo magazzino automatizzato

MONTOPOLI

I cinquecento addetti del magazzino Conad di Montopoli da ieri sono affiancati dai robot. E’ il nuovo impianto di picking (raccolta) automatico dedicato ai prodotti ortofrutticoli, il primo in Italia completamente automatizzato. E’ stato realizzato da Conad Nord Ovest, in collaborazione con System Logistics, su una superficie di oltre 6.000 metri quadrati. "Ispirandosi ai processi tradizionali, impiega robot di ultima generazione in attività di ventilazione, preparazione e conservazione delle merci ortofrutticole in cassette ecosostenibili – spiega Conad – ottimizzando e velocizzando l’efficienza dei processi e dei trasporti, riducendo gli sprechi alimentari e garantendo di conseguenza freschezza e qualità dei prodotti sul punto vendita. Il centro di distribuzione di via Romanina a Montopoli rappresenta un’eccellenza di innovazione e sostenibilità nel panorama logistico italiano". Ogni anno Conad percorre sette volte il giro del mondo per le consegne.

All’inaugurazione e presentazione alla stampa sono intervenuti l’amministratore delegato di Conad Nord Ovest Adamo Ascari, che ha parlato di "impegno verso politiche commerciali responsabili e innovative, idonee alle aspettative di un cliente sempre più attento ed evoluto e in linea con un mercato globale altamente competitivo e continuamente in evoluzione", l’amministratore delegato di System Logistic Luigi Panzetti, il direttore della logistica di Conad Nord Ovest Paolo Vadalà, il sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi, l’ingegner Augusto Bottai che ha collaborato alla progettazione, soci Conad.

"Digitalizzazione dei flussi logistici, efficienza e sostenibilità rappresentano i principali plus dell’impianto che si configura come una vera e propria novità per la grande distribuzione – è stato spiegato – Numerosi i vantaggi garantiti dall’impianto automatizzato: riduzione dei movimenti all’interno del magazzino, prevenzione dei danni allo stock, ottimizzazione delle procedure relative ai resi o merce in scadenza e conseguente riduzione degli sprechi, lavorando così in sostenibilità e garantendo la freschezza del prodotto".

gabriele nuti