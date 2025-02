I nuovi successi delle Ecofor Fiabe. Oggi un pieno di appuntamenti. E si avvicina l’incontro con Pennac

Dopo i primi tre giorni di eventi dedicati ai bambini delle scuole elementari e dell’infanzia, gli spettacoli e i laboratori della quarta giornata del festival Ecofor Fiabe 2025 si sono rivolti soprattutto agli studenti delle scuole superiori e agli adulti mentre cresce l’attesa per l’evento finale, l’Ecoincontro con lo scrittore francese Daniel Pennac in programma al teatro Odeon di Ponsacco per domani alle 18.30.

Nella mattinata di ieri al Museo Piaggio, è andato in scena “Alta velocità”, con Mila Boeri, uno spettacolo-game, un viaggio che, partendo dal treno, analizza l’uso del tempo, del denaro e del territorio per provare a immaginare il futuro e quanto ne vorremo essere artefici. Nel pomeriggio è stata la volta dello spettacolo “Paolo dei Lupi”, con Francesca Camilla D’Amico: il protagonista è un giovane biologo che viene mandato sulle montagne a studiare i lupi, animali perseguitati da sempre e quindi difficili da incontrare, fra notti trascorse al gelo, attese e batticuori. Dopo lo spettacolo si è tenuta la “Conversazione sui lupi” fra Francesca Camilla D’Amico, Francesco Niccolini e il cantautore Igor Vazzaz: un dialogo su tutti i lupi che ci circondano, da quelli cattivi delle favole a quelli stupidi dei cartoni animati. Al Piccolo Teatro Digitale è proseguito il laboratorio per adulti tenuto da Silvia Colle e incentrato sulla visione degli spettacoli del festival mentre la Biblioteca Gronchi ha ospitato con successo Intiminnesti, un laboratorio di teatro vegetale per bambini con Elisa Erika Boschetti ed Elena Colombo.

Di seguito il programma di oggi: alle 10 al Museo Piaggio - spettacolo per ragazzi delle scuole superiori e per adulti “Paolo dei Lupi” con Francesca Camilla D’Amico, in un tempo non molto lontano, nella natura selvaggia degli Appennini, di lupi ce n’erano rimasti pochi ed erano tanto affamati. Paolo, un giovane biologo, viene mandato tra quelle montagne per studiarli.

Si prosegue alle 16 al Piccolo Teatro Digitale con il Laboratorio di visione degli spettacoli con Silvia Colle. Nei suoi laboratori Silvia Colle sperimenta azioni e strumenti per promuovere, accompagnare e sostenere lo sviluppo della creatività, della professionalità e dell’innovazione nel Teatro ragazzi e dei giovanissimi, per la miglior fruizione del laboratorio, è vivamente consigliato agli iscritti di seguire anche gli spettacoli.

Alle 16.30 alla Biblioteca Gronchi si terrà il Laboratorio di teatro botanico per bambini Intiminnesti, con Elisa Erika Boschetti ed Elena Colombo. Alle 17.30 si torna al Museo Piaggio per l’Ecomerenda. Alle 18 lo spettacolo “Goccia dopo Goccia” con Sandro Fabiani.

Alle 19 si terrà la presentazione della graphic novel “Carlo Urbani” con Francesco Niccolini, Giuliana Chiorrini, Sara Vincenzi e Ettore Mazzanti di Medici senza frontiere. Seguirà un Ecoaperitivo.