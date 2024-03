I giovani e un video musicale per sensibilizzare sull’ambiente

Un video musicale. per parlare di ambiente. Lo annunciano il Comune di Pontedera e Geofor, per promuovere la sensibilizzazione rivolta a tutta la cittadinanza e in particolare ai giovani. Con un video musicale girato nei nostri territori, coinvolgente e ben strutturato anche nella composizione del testo, la campagna mira a promuovere la consapevolezza sulle tematiche ambientali e sull’importanza della gestione dei rifiuti, in particolare concentrando l’attenzione sulla raccolta degli imballaggi in vetro.

Il video musicale, intitolato "Quinta casa Un’Altra Storia", è stato creato dal talentuoso artista Lorenzo Guerrazzi, cantautore che ha realizzato sia il testo che la musica cantando insieme ad Ilaria Volpi. Attraverso rime accattivanti e melodie avvolgenti, Guerrazzi trasmette un messaggio di speranza e di impegno per un mondo più sostenibile, evidenziando l’importanza della salvaguardia del nostro pianeta.

"Coinvolgere i giovani sui temi dell’economia circolare è fondamentale per plasmare le generazioni del futuro -spiega l’assessora Sonia Luca - per Pontedera è una delle priorità, insegnare ad avere rispetto e cura dell’ambiente. Ringrazio Geofor per la realizzazione e il Consorzio Coreve per ricordare tutti i giorni l’importanza del riciclo degli imballaggi in vetro, come bottiglie, barattoli che possono essere riciclati all’infinito". "È un ulteriore opportunità per raccontare l’importanza della raccolta differenziata - aggiunge il responsabile di Geofor, Pietro Cavina – Stiamo pensando di veicolare il video attraverso il sito di Geofor, per il quale presto ci saranno novità. Ma anche attraverso un apposito canale YouTube".