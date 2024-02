I genitori incontrano gli esperti: iniziative al centro Vocintransito Un nuovo ciclo di incontri informativi sull'infanzia e l'adolescenza a San Miniato, organizzato da Vocinsieme e Vocintransito in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Sacchetti e Buonarroti, offre spunti di riflessione per le famiglie degli alunni, con temi come il dialogo e l'ascolto.