Halloween, è polemica. Fratelli d’Italia all’attacco: "Una festa da 55mila euro"

La recente festa di Halloween organizzata dal Comune nelle piazze del centro cittadino e sul corso e soprattutto i suoi costi continuano a trascinarsi dietro le polemiche. Il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia chiede una maggiore trasparenza sulle spese pubbliche ed in particolare per la festa di halloween presenterà un’interrogazione specifica per richiedere chiarimenti sull’impatto economico della festa "costata ben 55.000 euro di risorse pubbliche".

"Il Comune di Pontedera – dicono – ha il dovere di gestire le risorse pubbliche con responsabilità e buon senso, distinguendo chiaramente tra le proprie finalità istituzionali e le iniziative che possono essere sostenute dal settore privato". Si chiede di stringere la cinghia su quelle spese che possono essere evitate. "Le iniziative commerciali – dichiara Matteo Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia – dovrebbero essere sostenute principalmente da chi trae vantaggio diretto dall’evento, come esercenti e operatori della movida. Il Comune, invece, dovrebbe limitarsi ad offrire supporto logistico, patrocinio e agevolazioni, mantenendo le spese contenute e nell’interesse pubblico. Non possiamo permettere che queste manifestazioni diventino un pretesto per far gravare sui cittadini costi che beneficeranno solo in pochi".

"Inoltre – dice il consigliere Nicolò Stella – l’amministrazione ha recentemente effettuato una serie di spese importanti, tra cui: un’ulteriore spesa di 200.000 euro per le festività natalizie e di Capodanno, 4.500 euro per la ristrutturazione di un bagno a Capo Verde, 5.000 euro per il Rally di Casciana Terme, 10.000 euro assegnati a una società di comunicazione per l’organizzazione del Premio Mazzinghi e 51.646 euro destinati alla Fondazione Piaggio, di cui il Comune controlla il 25%, ottenendo in cambio la vicepresidenza. La somma complessiva delle spese recenti supera i 300.000 euro, e tutto ciò è avvenuto senza alcun confronto con il Consiglio comunale, il che mina la trasparenza e il dialogo democratico sulle priorità di spesa".

"Pontedera – conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia, Matteo Bagnoli – ha bisogno di investimenti concreti e strutturali, non di occasioni effimere finanziate autonomamente dall’amministrazione, che rischiano di compromettere ulteriormente l’equilibrio economico del nostro Comune".