Guida sotto l’effetto di alcol e droga, in una settimana 17 denunciati

Pontedera, 11 Agosto 2025 – Diciassette denunce in una settimana. Sono il risultato dell’attività dei carabinieri in tutti i territori della provincia di Pisa sotto il coordinamento del comando provinciale dell’Arma e dei comandi compagnia di Pisa, Pontedera, San Miniato e Volterra. La maggior parte delle denunce riguarda persone, di varie età, che sono state trovate alla guida di auto o altri veicoli sotto l’effetto di droga o alcol. Scoperte anche altre violazioni.

«L’operazione mirava a rafforzare la prevenzione e la repressione di reati, focalizzandosi in particolare sul rispetto delle misure di prevenzione personali, sulla sicurezza stradale e sulla regolarità dei documenti di circolazione – spiegano dal comando provinciale dell’Arma – Le attività si sono focalizzate sul contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti».

Nel dettaglio, a Marina di Pisa, un 19enne è stato denunciato perché si è rifiutato di sottoporsi a un accertamento sanitario dopo aver mostrato sintomi di assunzione di stupefacenti. Sempre a Marina un 36enne e un 28enne sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici rispettivamente di 1,84 e 0,99 grammi per ogni litro di sangue. A Peccioli, un 54enne è stato fermato e denunciato con un tasso di 1,76. A Migliarino di Vecchiano, due uomini, un 47enne e un 40enne, sono stati deferiti per essersi rifiutati di sottoporsi ai test per sostanze stupefacenti. Un 50enne a Pisa è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di 0,82 e in possesso di 10 grammi di hashish e 550 euro in contanti.

Altri casi di guida in stato di ebbrezza hanno riguardato un 51enne a Palaia (tasso di 1,49), un 40enne a Pisa (1,47) e un 56enne a Vecchiano (0,84). Un 22enne a Vecchiano è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi a esami tossicologici, dopo che un test rapido era risultato positivo a cocaina e cannabinoidi. I controlli non si sono limitati alla strada, ma hanno interessato anche il rispetto delle misure di prevenzione personali. Per due volte un 29enne è stato denunciato per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Pisa. Così è stato per un 48enne. Un 41enne, invece, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per aver infranto il Daspo urbano in centro a Pisa. Infine sono state denunciate un 49enne ed un 44enne per possesso di armi od oggetti atti ad offendere.

«L’Arma dei carabinieri – conclude la nota –continua a monitorare costantemente il territorio per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità».