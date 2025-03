Ubriachi al volante e con il cellulare. Raffica di denunce

Ubriachi alla guida, con il cellulare e oltre i limiti di velocità: pesanti sanzioni per gli automobilisti. La scorsa settimana, nell’ambito dei servizi di controllo predisposti dalla Polizia per prevenire le condotte imprudenti lungo le principali arterie stradali e sensibilizzare gli utenti a un corretto comportamento alla guida, il personale della Sezione della Polizia Stradale di Perugia ha denunciato tre conducenti perché sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. I tre automobilisti – una donna e due uomini, di cui uno neopatentato – sottoposti a controllo, hanno manifestato dei chiari sintomi di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Sottoposti alla prova dell’alcoltest, sono stati trovati con un tasso alcolemico superiore agli 0,8 g/l. Oltre alla denuncia, per i tre conducenti è scattata la sanzione amministrativa da 800 a 3200 euro e la sospensione della patente di guida.

Nel corso dei controlli, un altro conducente è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di una mazza da baseball. L’impegno profuso dagli operatori, impegnati in servizio di pattuglia con turni sulle 24 ore, ha consentito, inoltre, di monitorare più di 310 veicoli e 350 persone. Gli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato oltre 340 infrazioni al Codice della Strada, tra cui 14 per violazione delle norme sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e per uso del cellulare alla guida.

Importanti anche i risultati dei servizi di controllo della velocità, effettuati con gli strumenti di rilevazione in dotazione, che hanno permesso di contestare 73 sanzioni per il superamento dei limiti previsti. L’attività di controllo ha portato, complessivamente, al ritiro di 11 patenti di guida e 4 carte di circolazione. I servizi di controllo proseguiranno nelle prossime settimane e verranno intensificati con l’approssimarsi della primavera.