Alla guida dell’auto senza patente provoca un incidente: denunciato

Montescudaio (Pisa), 6 marzo2025 – Era alla guida di una auto senza patente, ha provocato un incidente e per questo è stato denunciato dai Carabinieri di Guardistallo. Denunciata con lui anche una donna, che gli aveva affidato l’auto pur sapendo che non avrebbe potuto guidarla poiché era sprovvisto di patente. Le forze dell’ordine, a conclusione delle indagini scaturite dall’incidente stradale che si è verificato lo scorso 5 febbraio a Montescudaio, lungo la SS 68, hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente un uomo ed una donna di nazionalità italiana.

Nello specifico, l’uomo ha provocato un incidente stradale mentre era alla guida di un’auto, risultata poi di proprietà della donna denunciata, senza aver mai conseguita la patente. Nell’incidente è stata veniva coinvolta un'altra auto il cui autista ha riportato lesioni giudicate lievi dal personale del 118 che è intervenuto sul luogo del sinistro. L’uomo, in un primo momento, è andato incontro al personale sanitario ma successivamente, prima dell’arrivo dei Carabinieri, si era dato alla fuga. La proprietaria del veicolo condotto dal denunciato, si è presentata sul luogo del sinistro dichiarando che l’auto le era stata rubata e nei giorni successivi ha formalizzato la denuncia di furto.

Le indagini condotte dai militari hanno invece consentito di accertare che le dichiarazioni della donna erano mendaci, che l’auto non le era stata rubata poichè lei stessa aveva prestato il mezzo all’uomo, pur sapendo che non era in possesso di patente di guida e non avrebbe potuto mettersi alla guida. Inoltre l’operatrice del 118 giunta sul luogo dell’incidente aveva dichiarato formalmente che l’uomo le aveva declinato false generalità. Al termine dell’attività di indagine condotta dai carabinieri di Guardistallo, entrambi, sia l’uomo che la donna, sono stati denunciati. L’uomo da parte sua per aver reso false dichiarazioni sull’identità e per guida senza patente, la donna invece, per simulazione di reato oltre alla sanzione amministrativa dell’incauto affidamento del veicolo.

Maurizio Costanzo