Gruppo Piaggio, in calo utile e ricavi. Ma crescono i margini

"Piaggio consolida ancora una volta marginalità molto positive, in linea con quanto ci eravamo prefissati. La strategia di prodotto si conferma corretta e il rafforzamento dei nostri marchi nel mondo sta procedendo bene; Moto Guzzi e Aprilia, ad esempio, solo nel secondo trimestre hanno registrato il record di vendita di 11.888 motociclette in Europa. Relativamente ai mercati, è stato registrato un rallentamento principalmente in Asia e America. Per la restante parte dell’anno ci aspettiamo mercati non euforici (ma in recupero) in alcune regioni del sud est asiatico". Sono le parole di Michele Colaninno, Ad - Ceo del Gruppo Piaggio per commentare i dati del primo semestre. "Il continente indiano ha performato bene e si prevede continui a evidenziare risultati migliorativi rispetto al 2023 – aggiunge – Il perdurare delle crisi politiche internazionali ci impone di essere cauti e attenti in quanto la logistica e i necessari destock delle reti mondiali in corso, principalmente in conseguenza di cambi normativi, potranno portare a un aumento dei costi. La gestione operativa del Gruppo ha consentito di migliorare la nostra produttività. L’obiettivo resta confermare ottime marginalità anche per il secondo semestre, anche nel caso in cui le vendite dovessero risultare ancora in contrazione".

In numeri Il gruppo chiude il primo semestre con ricavi consolidati a 990,3 milioni di euro (-15,2%), un utile netto di 52,1 milioni -19,6% e un Ebitda di 173,8 milioni di euro (191,2 mln euro al 30.06.2023) e Ebitda margin 17,5% (16,4% al 30 giugno del 2023), ma crescono i margini.

Per quanto riguarda gli investimenti Piaggio ha investito 77,3 milioni di euro nel primo semestre dell’anno, contro i 65,8 milioni dell’analogo periodo precedente. Il consiglio di amministrazione ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo dividendo ordinario del 2024 di 11,5 centesimi per azione, contro i 12,5 del 2023.