Gruppo Lupi, test per amalgamare i nuovi acquisti

Sono cominciati gli impegni precampionato per il Gruppo Lupi di Pontedera militante in serie B, con i nuovi acquisti già ben inseriti nello spogliatoio. Il primo test si è svolto in casa del Volley Fucecchio alla palestra di via Leonardo da Vinci. Si è trattato di un proficuo allenamento in famiglia, con diversi atleti in bianconero, giunti in prestito dalla stessa Pontedera, per militare nel campionato di serie C. I più esperti biancocelesti allenati da Michele Bulleri non hanno avuto alcun problema ad imporsi col punteggio di 3-0. Le due squadre, profondamente rinnovate, hanno cercato l’intesa di gioco e, sia Bulleri che Giannoni, hanno tratto interessanti spunti per il proseguo della preparazione. Il prossimo appuntamento per Pontedera è previsto per oggi a Camaiore per poi proseguire mercoledì 24 in casa con la stessa formazione versiliese. Due giorni dopo al PalaParenti santacrocese, test con la Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Quindi il precampionato continuerà a Castelfranco giovedì 2 ottobre con l’Arno Toscana Garden. La serie delle partite terminerà sabato 4 con la disputa del quarto Memorial Fabrizio Nassi. La prima giornata di campionato vedrà il Gruppo Lupi impegnato in trasferta ad Arezzo. Secondo turno in casa, fra le mura amiche del PalaMatteoli, col Cecina ed alla terza trasferta a Sesto Fiorentino.

Marco Lepri