Gratta e vince 300mila euro con soli 5 euro

La Dea Bendata bacia "Il Pinocchio". Chi sarà il firtunato? Una cosa è certa: sono stati vinti 300mila euro con un gratta e vinci da 5 euro. Il fortunato o la fortunata ha fatto l’acquisto all’Alterego Cafè. la fortuna si è fernata dunque nel paese che ispirò Carlo Lorenzini per immaginare Pinocchio. E queta non è una buguia: la vincita è davvero importante. Lo scorso 5 aprile è stato giocato il Gratta e Vinci "Il Miliardario" che ha portato nelle tasche di un misterioso sconosciuto una somma che può cambiare diverse prospettive.

L’acquisto del Gratta e Vinci è stato fatto al bar Alterego Cafè di via Tosco Romagnola Est. La titolare, Eleonora Magni, ha esposto il cartellone della vittoria. "Non so chi possa essere il fortunato vincitore o la fortunata vincitrice - ha commentato -ma resta comunque una grande soddisfazione". Il tagliando, dal costo appunto di 5 euro, ha portato alla seconda vincita più alta disponibile, considerato che il tetto massimo è di mezzo milione.