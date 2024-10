Grande successo per la Festa del Commercio in versione Halloween

Ponsacco, 28 ottobre 2024 – Il ritorno della Festa del Commercio di Ponsacco nella sua versione Halloween Edition non ha tradito le aspettative. Sono state tantissime, circa 5mila, le persone che hanno affollato il centro di Ponsacco domenica sera, tra teschi, zucche e allestimenti da paura, la musica della Metempsicosi e attrazioni da brivido per grandi e piccoli. Un vero anticipo della Festa di Halloween quello organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponsacco, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e il contributo di Toscana Energia.

“C'era molta attesa intorno a questa manifestazione tornata a regalare una serata di allegria e divertimento in una versione inedita ma capace di attirare a Ponsacco moltissime persone” il commento del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. “Proprio considerando il periodo abbiamo pensato di organizzarla per la prima volta a tema Helloween, unendola alla grande musica con i volti conosciutissimi della Metempiscosi come Mario Più, Luca Pechino, Ricky Le Roi, Joy Kitikonti, che proprio a Ponsacco hanno dato il via al mito dell'Insomnia, la Discoacropoli d'Italia. Una fantastica serata con il meglio della musica dance, l'area expo con prodotti del territorio, street food e mercatini, ma anche spettacolari e spaventosi allestimenti scenografici”.

“Un successo che premia lo straordinario impegno dei commercianti, capaci di dar vita ad allestimenti a tema nei locali e vetrine che hanno contribuito a rendere il clima davvero coinvolgente e affascinante” afferma il responsabile territoriale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. “Tutti i commercianti sono rimasti entusiasi della grande affluenza, non scontata considerando la stagione autunnale, e della partecipazione. Questi sono gli eventi che fanno bene all'economia del territorio e al suo tessuto commerciale”.