Gran finale per le gite sul battello

Pontedera, 6 ottobre 2021 - Sabato 9 e domenica 10 ottobre il battello Andrea da Pontedera solcherà le acque dell'Arno per l’ultimo weekend di questa stagione, dando ancora un’opportunità ai cittadini di Pontedera e della Valdera di poter scoprire tutti i segreti del fiume. Le corse previste per questo ultimo fine settimana di attività sono quattro, due in programma il sabato e due in programma la domenica con partenze alle 16 e alle 17. “Abbiamo voluto prolungare ulteriormente il servizio, dato l’enorme successo che ha riscosso l’iniziativa. Le condizioni del fiume ci consentono di poter proseguire l'attività anche per questa settimana e vogliamo così sfruttare l'occasione per dare modo ad ancora più cittadini di usufruire di questa bella opportuità. Mi premere ringraziare ancora una volta la fondamentale collaborazione dei Canottieri di Pontedera, di Legambiente Valdera, dell'ufficio turistico della Valdera e di Mario Mannucci grazie ai quali questa attività è potuta rinascere per Pontedera, i Pontedersi e tutti coloro che vogliono e vorranno scoprire queste bellezze naturalistiche a due passi dalla città -commenta l'assessore Mattia Belli. Si salpa dall’approdo dei Canottieri, in via Bologna, zona parco dei Salici. Si potrà accedere al battello gratuitamente, esclusivamente tramite prenotazione (massimo 30 posti, come da normativa Covid-19) contattando l’ufficio yuristico del Comune di Pontedera e della Valdera, [email protected], oppure chiamando il numero 388-7583081, anche tramite Whatsapp.