La Toscana fa il tifo per Grace e Joanna Cuomo a ‘Io Canto Family’

Crespina Lorenzana (Pisa), 5 giugno 2024 – Un grande in bocca al lupo arriva a Grace e Joanna Cuomo dal presidente della regione Toscana, Eugenio Giani. Che su Facebook scrive: “Joanna Paolinelli e la giovanissima figlia Grace, due cittadine toscane di Crespina Lorenzana, stanno partecipando con notevole successo a ‘Io Canto Family’ su Canale 5, bravissime e in bocca al lupo”.

Tra i giovani concorrenti che gareggiano a Io Canto Family 2024, la nuova versione dello show televisivo Io Canto Generation, ci sono anche Grace e Joanna Cuomo, ovvero figlia e mamma. Entrambe dotate di grandi qualità canore, stanno facendo emozionare raccogliendo molti applausi e alto gradimento. Stanno fanno un figurone davanti agli occhi di Michelle Hunziker e degli altri giurati, ottenendo un riscontro più che positivo per il debutto televisivo. Mamma Joanna, di origini scozzesi ma ormai in Italia da venticinque anni, sprona la piccola Grace a raggiungere il suo sogno e si schiera al suo fianco dalla prima puntata, con un exploit meritevole di applausi e complimenti a non finire.

Con le loro voci incantevoli e le loro storia unica, Grace e Joanna Cuomo stanno regalando al pubblico notte magiche in tv, ad esempio hanno cantato magistralmente Click Boom di Rose Villain. “Sono state bravissime: lavorare con la bimba è stata un’avventura stimolante. Grace ha delle grandi potenzialità che unisce all’impegno e alla costanza, doti non comuni per l’età”, ha raccontato la maestra e vocal coach della giovane cantante. Grace Cuomo, dunque, fa sul serio con la musica e il canto: vuole sognare in grande in futuro, ma per lei (e per sua mamma) già il presente sorride più che mai. L’avventura a Io Canto Family può essere l’occasione perfetta per spiccare il volo verso nuovi traguardi. Continuare a sognare è possibile per Grace Cuomo e sua mamma Joanna, due concorrenti unite da un talento unico e dalla voglia di imparare e migliorarsi.

La terza puntata di “Io canto Family” è stato un pieno di emozioni, sorprese e duetti che hanno fatto commuovere tutti in studio. Già il solo fatto che i concorrenti cantino con i loro parenti, è qualcosa di emozionante. Se poi ci si mette anche un brano che esprime buoni sentimenti, è molto facile lasciarsi andare all’emozione. Michelle Hunziker e gli autori si erano proposti di fare una puntata con canzoni più allegre ma sin da quando ha cantato il primo concorrente, le lacrime sono scese copiose sul volto di tutti. Tutti si sono commossi, compreso i giudici, i caposquadra e la conduttrice dello show, Michelle Hunziker. A cimentarsi nella competizione di Io Canto Family 2024 non sono aspiranti cantanti, artisti navigati o emergenti: in scena, come visto nelle puntate precedenti, potremo apprezzare ancora le voci all’unisono di genitori e figli, nonni e nipoti: la musica si presta quindi ad elevare rapporti d’amore unici mettendo in secondo piano la gara nel senso più agonistico.

