Grace e Joanna scaldano il palco di Canale 5

Cenaia e non solo hanno fatto il tifo e gioito per una giovane promessa nel panorama musicale italiano: Grace Cuomo, di soli 11 anni. E per la mandre Joanna Paolinelli, scozzese di origine. Grande festa per madre e figlia, che con le loro voci hanno incendiato il palcoscenico alla conclusione della prima edizione di Io Canto family su Canale 5. Dopo aver superato 12.000 provini, i finalisti hanno raggiunto l’ultimo atto del programma, presentando un mix di generi e stili musicali che hanno conquistato il pubblico. Michelle Hunziker ha dichiarato che l’esibizione di Click Boom è stata addirittura superiore all’originale, mostrando quanto le partecipanti abbiano saputo reinterpretare il brano con grinta e passione. Durante Proud Mary l’acuto finale di Grace ha fatto letteralmente tremare lo studio, ottenendo una standing ovation. L’interpretazione di Nessun dolore insieme ad Anna Tatangelo, ha trasformato le partecipanti in cantanti soul piene di energia. Con La Notte Vola hanno fatto ballare tutto lo studio, eseguendo anche due brani di Ed Sheeran.

Quest’estate sono previste diverse serate per Io Canto e presto sarà pubblicato il nuovo inedito di Grace, scritto dalla cantautrice Valentina Ambrosio, vincitrice del Cantagiro 2023 con il brano "C’era una volta" un pezzo che tratta della guerra vista attraverso gli occhi dei bambini, emotivamente potente e destinato a lasciare un segno profondo in chi lo ascolta.

Andrea Martina Torre