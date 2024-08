Gli “Uomini“ degli Africa unite. Quattro decenni di musica reggae

PERIGNANO

Gli Africa unite, gruppo che ha segnato in maniera palpabile la storia della musica e non solo del reggae, si esibiscono questa sera a Perignano, nello spazio verde attrezzato Sandro Pertini. Il concerto, a ingresso gratuito, è previsto per le 22, ed è inserito nel cartellone degli appuntamenti della Festa Rossa. Gli Africa Unite hanno da pochissimo pubblicato il nuovo singolo Uomini, disponibile su store, piattaforme di streaming e in download gratuito su sito www.africaunite.com. In un periodo storico in cui i conflitti continuano a segnare profondamente le vite di milioni di persone, il lavoro degli Africa unite, attraverso Uomini, vuole andare a stimolare una riflessione sui paradossi delle attuali guerre. "Con un testo incisivo e una melodia coinvolgente Uomini sottolinea il livello di gravità ed il pericolo imminente di un punto di non ritorno nell’escalation di un conflitto mondiale, che poco ha che spartire con le ideologie, ma molto deve alla “nuova ingordigia umana“", raccontano gli organizzatori dell’evento. Con oltre quattro decenni di carriera alle spalle, gli Africa Unite continuano ad essere una delle voci più autorevoli e influenti del panorama reggae italiano e non solo per la loro musica ma anche per il loro impegno sociale e culturale. Dalla loro formazione, nel 1981, gli Africa unite continuano lo loro lunga carriera piena di incredibili successi e riconoscimenti. Non è Fortuna, album pubblicato nel 2022, è la testimonianza dell’impegno e della coerenza di una band che, in questi anni, ha suonato sui palchi italiani e esteri con costanza invidiabile, prodotto centinaia di brani ed oggi è ancora qui a presentare un nuovo tour.