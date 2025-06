Giovani in gara In memoria di Lucia Di Genova

CALCINAIA

Grande attesa a Calcinaia per la quarta edizione del King contest show, promosso dall’Istituto Comprensivo Martin Luther King in collaborazione con il Comune. Domani sera alle ore 20.30, Piazza Indipendenza si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto dedicato alla memoria di Lucia Di Genova e ideato dalla docente e direttrice artistica Barbara Ambrosini. Protagonisti ben 56 giovani artisti selezionati tra le scuole primarie e secondarie dell’Istituto Martin Luther King che si esibiranno in un programma variegato tra musica, canto, danza, musical e recitazione. I partecipanti si presenteranno come solisti, in duo o in trio, con performance che spazieranno dal pianoforte alla batteria, dal canto lirico alla danza contemporanea, fino a veri e propri numeri da musical. Sul palco anche il coro Voices Together, formato dagli alunni delle scuole King di Calcinaia e Quasimodo di Fornacette, ormai presenza stabile dell’evento.

Tra gli ospiti Ginevra Milo, vincitrice assoluta dell’edizione 2024, che tornerà ad esibirsi come pianista e cantante, e Martina Niccolai, giovane artista toscana con esperienze televisive su Rai, Mediaset e Nove. A valutare le esibizioni sarà una giuria di qualità composta da figure di rilievo nel panorama scolastico, musicale e culturale: la dirigente scolastica Serena Balatresi, la vicepreside Letizia Zerini, l’assessora alla pubblica istruzione Erika Biagetti, il maestro Carlo Bernini, direttore d’orchestra e pianista noto per la lunga collaborazione con Andrea Bocelli, il cantautore Paolo Marioni, la collaboratrice Andrea Martina Torre del quotidiano La Nazione, le cantanti Martina Niccolai e Daniela Di Sacco, la DJ e fisarmonicista Consuelo Maria Di Lascio e il musicista Massimo Meliani. Numerosi inoltre i premi con coppe per i primi tre classificati assoluti offerte dal Comune di Calcinaia, il Premio speciale memorial Lucia Di Genova, Premio originalità offerto da Alba Music, Premio della critica da Radio Bruno, Premio interpretazione sezione canto, Premio interpretazione dalla BNL per Telethon, Premio presenza scenica dal Mobilificio Pacini, Premio rivelazione dall’ARCI Calcinaia e Premio solidarietà dall’OAMI RSA.