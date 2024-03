Giovane denunciato due volte in un giorno: furto con destrezza e tentato furto auto a San Miniato Un giovane è stato denunciato due volte in un giorno: prima per furto con destrezza usando la "tecnica dell’abbraccio" e poi per tentato furto su un’auto a San Miniato. È stato rintracciato e denunciato dai carabinieri.