"Giglioli consideri anche le nostre idee"

E’ ringraziando i cittadini che hanno votato per lui che Vincenzo Mastroianni – sconfitto alla primarie del Pd – lancia importanti messaggi politici. "Queste primarie, a cui hanno partecipato circa duemila cittadini, hanno mostrato un Partito Democratico vivo, forte e capace di dialogare con i cittadini. Il successo di Simone Giglioli è chiaro – dice Mastroianni –. Avendo raccolto il 59% dei voti dei cittadini sarà lui il candidato a sindaco per il Partito Democratico di San Miniato". Vincenzo Mastroianni, assieme al gruppo dei suoi sostenitori, "sarà al suo fianco per vincere le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi, e sconfiggere le forze di centrodestra". "La competizione elettorale è stata franca ed aperta – si legge in una nota – , con toni a volte alti da entrambe le parti, ma sempre dovuti esclusivamente alla passione politica di tutti coloro che vi hanno partecipato. Confidiamo adesso nella capacità di coloro che hanno vinto queste elezioni primarie, nel riuscire a far proprie anche le istanze di chi comunque ha raccolto le richieste, le proposte e le attese di oltre il 40 % dei cittadini che vi hanno preso parte, per presentare un programma che possa trovare il più ampio consenso possibile, necessario per vincere le prossime elezioni amministrative, che saranno molto difficili".

C. B.