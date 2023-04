Giani e la Toscana futura "Ora è tempo di rilancio"

SAN MINIATO

"Finita l’emergenza, ora è tempo di rilancio". E’ il tema della puntata di stasera della trasmissione "La Pisaniana" in onda dalle 21 su 50Canale da Villa Sonnino, dimora storica ed elegante struttura ricettiva di San Miniato. Protagonista sarà il governatore della Toscana Eugenio Giani che fa il punto di metà mandato: dalla battaglia contro la pandemia, la prima sfida che ha dovuto affrontare, ai 10 miliardi di fondi europei e del Pnrr a disposizione per innovare, sviluppare e rilanciare economia, turismo, agricoltura, infrastrutture, lavoro, dalla costa alle aree interne.

Il salotto televisivo, coprodotto dal circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei (avventuriero illuminato del Settecento la cui vicenda di vita appassiona anche il governatore Giani) è condotto dalla giornalista Carlotta Romualdi. Oltre a Giani ci saranno il presidente della Camera di commercio della Toscana Nord Ovest Valter Tamburini, Angelo Corsetti direttore di Coldiretti Toscana (siccità e invasi), Fabrizio Mannari direttore generale della Bcc di Castagneto Banca 1910 (analisi sul momento complicato dell’economia internazionale tra banche che collassano e tassi al rialzo), Andrea Tagliasacchi presidente dell’Unione dei Comuni Garfagnana e sindaco di Castelnuovo Garfagnana, Luca Perfetti direttore dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale con il tema dei porti, Marco Romanelli, direttore della clinica dermatologica dell’Aoup per fare il punto sul termalismo, Francesco Mati di Mati Group 1909 di Pistoia (vivaismo), Simone Gualandi, presidente dei giovani imprenditori di Cna, Sergio Chericoni presidente di Confartigianato Imprese per Massa Carrara e la Lunigiana, Lorenzo Bani presidente del parco Migliarino San Rossore, Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio 4 basso Valdarno, Rodolfo Pasquini, presidente di Confcommercio Lucca.

A Cristina Manetti, capo di gabinetto del presidente della Regione, il compito di ricordare l’importanza del progetto "La Toscana delle donne" con un contributo personale e quello della critica d’arte Cristina Acidini. Il sito, da poco inaugurato, www.latoscanadelledonne.it, permette alle donne di conoscere le opportunità che la Regione offre loro. La Toscana è la prima regione in Italia in cui gli asili nido sono gratuiti per le famiglie sotto ai 35.000 euro di Isee. All’interno della Pisaniana intanto continua il viaggio nel mondo del benessere e della salute, con la dottoressa Teresa Sichetti, nei laboratori Aliveda: scopriremo come nasce un prodotto e come si sviluppa la ricerca dei principi attivi di qualità. In chiusura poi, tutti a tavola, spazio al ristorante di Villa Sonnino e alle sue ricette.