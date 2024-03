Geotermia, appello della Cgil: "Serve un tavolo istituzionale"

Avviare un tavolo istituzionale affinché, in breve tempo, siano chiari i contorni futuri per le concessioni geotermiche che la Valdicecina attende da tempo. Lo chiede il coordinatore Cgil Valdicecina Massimo Basilei che si appella alla politica locale e non solo.

"Le istituzioni – dice il sindacalista – hanno lavorato in maniera molto apprezzabile sul tema del rinnovo delle concessioni geotermiche. Ora, però, serve un ulteriore passo in avanti per convocare, in tempi brevi, un tavolo istituzionale a più livelli, che possa coinvolgere anche organizzazioni sindacali, consorzio delle imprese e possibilmente Enel. Un tavolo necessario a individuare le strategie per risolvere le preoccupazioni per l’economia del territorio. La possibilità data dal rinnovo delle concessioni le quali, ricordo, sono comunque in essere, deve tradursi in una programmazione certa affinché le aziende possano organizzare il proprio lavoro con margini di ampio respiro e non a singhiozzo".