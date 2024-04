Supercar rubata a Pontedera e ritrovata alla Spezia. Grazie alla app e ai carabinieri

Pontedera (Pisa), 29 aprile 2024 – Il furto alle 4 di notte in via Venezia a Pontedera. Poche ore dopo, grazie all’App Bmw e al lavoro dei carabinieri di Pontedera e La Spezia, la costosa Bmw X4 di Serena Fornaciari è stata recuperata nel capoluogo di provincia ligure e i quattro ladri sono stati arrestati. E’ stata la stessa Fornaciari a rendere nota la notizia con un post pubblicato su Facebook per ringraziare i carabinieri.

"E’ con immensa gratitudine che ringrazio la caserma dei carabinieri di Pontedera perché con efficacia, velocità e super organizzazione ha ritrovato la mia auto, rubata questa notte davanti a casa, e hanno arrestato i ladri con la collaborazione della radiomobile carabinieri di La Spezia – ha scritto Fornaciari – Sembra un film ma è tutto vero! Io sto andando alla caserma di La Spezia a riprendere l’auto. Grazie siete stati straordinari".

Ma facciamo un passo indietro. Sono le 4 della notte tra sabato e ieri quando quattro malviventi riescono a rubare la Bmw X4 di Serena Fornaciari in via Venezia a Pontedera, davanti alla casa della donna.

"Ho visto l’orario andando a guardare le immagini delle mie telecamere di videosorveglianza – racconta Fornaciari – Mi sono accorta del furto poco dopo le 7, quando mi sono alzata. Il primo impatto è stato di scombussolamento generale. L’ho detto a mio marito e ho dovuto annullare un appuntamento sportivo che avevo stamani (ieri mattina, Ndr). Intorno alle 8 mi sono ricordata dell’App a cui è collegata la macchina, mi sono collegata e ho visto che si trovava nella zona di La Spezia. Allora sono subito andata dai carabinieri per sporgere denuncia e consegnare loro l’accesso al dispositivo per seguire gli spostamenti della mia macchina. I militari della stazione di Pontedera sono stati eccezionali, hanno capito dove si trovava l’auto e hanno avvertito i colleghi di La Spezia che si sono subito mossi con tre pattuglie".

Prima l’auto è stata individuata in un giardino a La Spezia. In mattinata c’è stato un nuovo spostamento ed è stata recuperata sul piazzale di un supermercato dove i quattro malviventi sono stati sorpresi mentre bevevano delle birre. Nella macchina sono state ritrovate maglie, tute, cacciaviti e anche un coltello. E’ molto probabile che si sia trattato di un furto su commessione e che i quattro facciano parte di una banda di malviventi dedita a questo tipo di crimini.

I ladri sono riusciti ad aprire la Bmw utilizzando la chiave di un’altra vettura della stessa marca e un apparecchietto trasmettitore con il quale è possibile aprire le auto. Avendola portata subito a La Spezia è quasi certo che si sia trattato di un furto su commissione.

g.n.