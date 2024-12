Furti sulle auto. Arrestato il ladro seriale

BIENTINAArrestato il ladro seriale che prendeva di mira le auto parcheggiate. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Pontedera hanno posto fine alle scorribande notturne di un uomo che, oltre a derubare i veicoli dopo averli scassinati e danneggiati in alcuni casi anche in maniera molto pesante e grave. L’autore dei furti seriali è un cittadino italiano di 40 anni colto in flagranza mentre tentava di allontanarsi con la refurtiva trafugata dalle autovetture parcheggiate. La pronta segnalazione al 112 – Numero unico di emergenza della regione Toscana – dei cittadini e "l’immediato intervento dei carabinieri hanno permesso di assicurare alle maglie della giustizia il predatore seriale e recuperare gli indebiti proventi per poi essere restituiti ai legittimi proprietari", si legge in una nota del comando provinciale dell’Arma.

Nella zona negli ultimi mesi sono stati decine i furti sulle auto in sosta. In particolare a Pontedera, in vari quartieri, e anche in altri centri della Valdera e della provincia di Pisa. Aver individuato il 40enne potrebbe aver messo un freno a queste scorribande che hanno destato parecchia rabbia tra la cittadinanza e, ovviamente, soprattutto tra i proprietari dei veicoli presi di mira. Il ladro, su disposizione del sostituto procuratore di turno in Procura a Pisa, è stato rimesso in libertà immediata ai sensi dell’articolo 121 del codice di procedura penale. "L’episodio dimostra l’efficacia della sinergia tra le forze dell’ordine e l’alto senso civico dei cittadini che hanno segnalato la condotta predatoria – affermano ancora i carabinieri del comando provinciale – Un connubio che suscita maggiore sicurezza nei centri abitati a beneficio dell’intera popolazione".