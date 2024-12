Furti in Corso. Abbattuta la porta del parrucchiere

Porte forzate, furti a raffica e tentativi di scasso in negozi ed attività commerciali. Quelle appena trascorse sono stati notti movimentate in centro a Pontedera con una serie di colpi messi a segno per portare via di tutto, dagli spiccioli rimasti nelle casse fino a birre, macchinette per fare barbe e capelli fino ai tablet per prendere le ordinazioni. Insomma, il problema dei furti nei negozi che attanaglia la città ormai da mesi è tutt’altro che risolto.

Nella notte tra giovedì e venerdì scorso a subire un furto è stato un parrucchiere in corso Matteotti, nel tratto che porta al ponte Napoleonico. "Stamani (ieri, ndr) mi ha chiamato la vicina per dirmi che era stata abbattuta la porta del mio negozio – spiega il titolare – quando sono arrivato ho trovato la porta in vetro a terra ed in frantumi. Prima hanno provato a forzare la serratura, senza riuscire ad aprirla, poi si sono abbattuti sul vetro, sfondandolo e facendolo cadere. Una volta entrati i ladri hanno portato via i pochi spiccioli che erano rimasti nella cassa ma soprattutto quattro macchinette professionali, i miei strumenti da lavoro, oltre a mettere tutto in disordine. Non ne possiamo più, anche i negozi vicini hanno subito furti in queste sere".

Nella vicina panineria sono state portate via anche le birre, nel ristorante accanto anche strumenti tecnologici da lavoro come tablet e cellulari. Anche il Beat sul piazzone ha trovato segni di effrazione sulla porta d’ingresso, per fortuna senza che il furto andasse a buon fine. Altre segnalazioni sono arrivate dai residenti di Fuori del Ponte. Una minaccia che non fa dormire sogni tranquilli ai residenti e ai commercianti che già in estate erano scesi in piazza per chiedere più sicurezza. L’appello delle forze dell’ordine, comunicato anche attraverso il Centro commerciale naturale, è sempre stato quello di denunciare per dare strumenti alle istituzioni ed eventualmente prendere ulteriori provvedimenti.

l.b.