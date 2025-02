Furti in alcuni esercizi commerciali. Ladro arrestato, complice denunciato. Entrambi nei guai per ricettazione

PONTEDERA

Ruba superalcolici, piccoli elettromestici e prodotti per l’igiene personale per un valore di 174 euro in un supermercato. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pontedera lo individuano all’esterno dell’esercizio commerciale e lo arrestano per furto aggravato. Un altro uomo che era con lui è stato denunciato. E’ successo nel pomeriggio e ad allertare i militari dell’Arma è stata la direzione del supermercato dopo che una dipendente aveva notato il ladro nascondere le bottiglie sotto il giacchetto.

I carabinieri hanno accertato che un extracomunitario era stato sorpreso da una dipendente dell’esercizio commerciale dopo che aveva occultato 4 bottiglie di alcolici all’interno della giacca rimuovendo il dispositivo antitaccheggio individuato all’esterno insieme ad altra persona. I due venivano fermati e portati in caserma per essere perquisiti. La perquisizione ha consentito di rinvenire le bottiglie per un valore complessivo di 174 euro e ulteriori prodotti per l’igiene personale e piccoli elettrodomestici precedentemente rubati in altri esercizi commerciali vicini al supermecato. Tutta la merce rinvenuta è stata restituita agli aventi diritto. Sbrigate le formalità di rito i carabinieri hanno arrestato per furto l’uomo trovato con le bottiglie nascoste nel giacchetto e denunciato l’altro uomo.

Entrambi sono stati anche denunciati in concorso per il reato di ricettazione. L’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza della stazione carabinieri di Pontedera in attesa del rito direttissimo in tribunale a Pisa che ha avuto luogo ieri mattina. Al termine dell’udienza l’arresto è stato convalidato e per il ladro è stato disposto il divieto di dimora nel territorio comunale di Pontedera.