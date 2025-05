Furti, grido d’allarme: "Istituzioni ci aiutino"

FORNACETTEDue furti negli ultimi sei mesi. Anche Giancarlo e Genny Cervelli, titolare di W le Donne e W gli Sposi, famosi negozi per chi decide di unirsi in matrimonio e di abbigliamento in genere sulla Tosco Romagnola a Fornacette, nel comune di Calcinaia, si uniscono al coro dei commercianti e dei cittadini di Pontedera e della zona circostante vittime dei numerosi fatti delinquenziali e chiedono "la tutela e il sostegno delle istituzioni".

"Abbiamo trovato la porta di ingresso di W le Donne abbigliamento sfondata, con danneggiamento del meccanismo automatico – racconta Cervelli – Ci è stata rubata la cassa con ulteriori danni ai cavi e agli strmenti di lavoro. Dopo la denuncia sono stati arrestati il colpevole e il suo complice. Poche settimane fa ci è stato rubato il furgone. Dalle telecamere abbiamo appurato tutta la dinamica del furto avvenuto in orario ancora non notturno. E’ arrivata un’auto con tre giovani che sono scesi e si sono diretti verso il furgone. Anche in questo caso i danni sono stati parecchi. Dopo tre settimane il furgone è stato ritrovato nella zona di Cisanello a Pisa con le traghe cambiate, lo sportello del guidatore rotto, la centralina manomessa e le gomme tagliate. Altre spese e altri disagi. In totale possiamo stimare che i danni subiti nei due furti superino abbondantemente i 5mila euro. A questi vanno aggiunti altri più di 2mila euro che dovremo spendere a breve per un ulteriore cancello a protezione".

"Ritenendo che ciò che accade è sempre più ricorrente – concludono Giancarlo e Genny Cervelli – ci uniamo al coro dei danneggiati dai furti e dalle aggressioni affinché le istituzioni possano tutelare i cittadini e le imprese in modo da avere un maggiore sostegno. Siamo molto preoccupati per il dilagare di questi fenomeni e viviamo in uno statio di non tranquillità, sapendo che ormai chi delinque viaggia anche armato".