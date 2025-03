Furgone fuori strada. Finisce in un giardino

PONTEDERABrutto incidente, ieri mattina poco prima delle 7, in via di Gello Ovest a Pontedera dove il fuori strada di un minicompattatore, finito nel giardino di una casa, ha causato anche la rottura del contatore del gas metano con fuga di gas. L’autista del furgoncino è rimasto ferito ed è stato trasportato in condice giallo all’ospedale di Pontedera. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non destano preoccupazione anche se dovrà rimanere ricoverato per ulteriori accertamenti da ripetere anche nei prossimi giorni.

L’incidente, come detto, è successo poco prima delle 6. Il conducente del mini-compattatore, per cause in corso di avvertamento da parte delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del veicolo che prima ha iniziato a sbandare e poi ha terminato la sua corsa nel cortile di una casa, andando a sbattere contro la cassetta metallica del contatore del metano della stessa casa. La cassetta è andata in frantumi e il contatore ha riportato danni. C’è stata anche una perdita di metano che ha richiesto, prima l’interruzione della fornitura con la chiusura della valvola, da parte dei vigli del fuoco del comando provinciale di Pisa, poi l’intervento dei tecnici di Toscana Gas per la sistemazione della condotta e il ripristino della fornitura.

Sul posto le squadre dei soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Il ferito è stato liberato dalle lamiere dell’abitacolo del furgoncino dai pompieri e affidato alle cure dei sanitari che l’hanno trasportato all’ospedale Lotti dopo averlo stabilizzato. Le sue condizioni, come detto, non sono gravi. In corso altri accertamenti, anche sul veicolo, per stabilire le cause del fuori strada.