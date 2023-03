Francesco Tricarico in concerto al teatro Marchionneschi di Guardistallo. L’appuntamento è per il 31 marzo alle 21. Ingresso per il concerto 15 euro, con prevendite su Dice.fm. Tricarico, cantautore, polistrumentista, disegnatore e artista visivo, ha al suo attivo 7 dischi e due libri di disegni e racconti. Per lui, musica e arte sono due mondi complementari. Il legame fra la sua musica e le sue opere è molto stretto e rappresenta un modo per comunicare con gli altri e la ricerca di un posto nel mondo. Sul palco, ci sarà Jenna Romano alle chitarre.