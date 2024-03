Fra storia e testimonianze degli scavi archeologici. Le lezione del professor Vanni Desideri agli Euteleti

"Petra Cristiana". In cattedra il professor Andrea Vanni Desideri. Importante appuntamento il 15 marzo all’Accademia degli Euteli alle 17,30. L’incontro offre un quadro della presenza cristiana a Petra ripercorrendo una parabola che a partire dal V secolovede strutturarsi un paesaggio denso di monumentali chiese e monasteri e più semplici eremi. La missione archeologica "Petra Medievale" dell’Università di Firenze, che dal 1986 ha affrontato lo studio degli insediamenti d’età Crociato-ayyubide in Transgiordania, da qualche anno ha aperto un nuovo fronte di studio di un aspetto ancora scarsamente conosciuto della più celebre Petra nabatea e romana. Inaspettati risultati archeologici alle origini del maggiore castello crociato di Petra hanno fatto sviluppare un programma di ricognizioni a largo raggio sulle montagne intorno alla città per i lo studio delle testimonianze archeologiche.