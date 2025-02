Fra fiabe e laboratori: "Già 2500 prenotazioni"

Tutti prrnti per il fascino delle fiabe. Sono già più di 2.500 i bambini, i ragazzi e gli adulti che si sono prenotati per gli spettacoli e i laboratori di Ecofor Fiabe 2025, il festival delle fiabe dedicate alla natura e alla tutela dell’ambiente e delle specie animali e vegetali che lo popolano in programma dal 10 al 15 febbraio a Pontedera, Ponsacco, Calcinaia e Casciana Terme-Lari. Una settimana di spettacoli teatrali, incontri, conversazioni, laboratori a tema, ecomerende e presentazioni di libri per l’infanzia tutti a ingresso gratuito, compreso l’evento finale, un Ecoincontro al teatro Odeon di Ponsacco con lo scrittore francese Daniel Pennac, romanziere di fama internazionale fortemente impegnato anche sui temi ambientali ed educativi.

Ecofor Fiabe è organizzato da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi che da molti anni affianca alla sua attività industriale la missione di informare e sensibilizzare la cittadinanza, e in particolare le giovani generazioni, sui temi della sostenibilità. Il direttore artistico di Ecofor Fiabe 2025 è lo scrittore e drammaturgo Francesco Niccolini. Le iniziative in calendario sono più di 20, messe a punto coinvolgendo artisti, pedagoghi, scrittori, illustratori, musicisti, insegnanti, attori, genitori ma soprattutto centinaia di studenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio con il patrocinio delle amministrazioni comunali interessate dagli eventi. Il programma di Ecofor Fiabe 2025 prevede al mattino e nel primo pomeriggio spettacoli e laboratori riservati agli alunni delle scuole elementari e medie di primo e secondo grado. Gli eventi del pomeriggio, comprese le Ecomerende e gli Ecoaperitivi, sono invece aperti a tutta la cittadinanza, con prenotazione consigliata su www.ecoforfiabe.it.

Vediamo i prossimi eventi. Martedì 11 febbraio alle 17.30 a Pontedera, nella Biblioteca Gronchi Ecomerenda per grandi e piccini seguita dalla presentazione del libro "Il piccolo Aron e il Signore del Bosco", con Francesco Niccolini e Sonia Maria Luce Possentini. Mercoledì 12 febbraio sempre alle 16.30 a Pontedera, Biblioteca Gronchi -ci sarà il aboratorio di teatro botanico con Elisa Erika Boschetti ed Elena Colombo; alle 17.30 al Centrum Sete Sois Sete Luas Ecomerenda per grandi e piccini seguita dallo spettacolo "Alta velocità" con Mila Boeri.

Giovedì 13 febbraio alle 16.30nella Biblioteca Gronchi - laboratorio di teatro botanico con Elisa Erika Boschetti ed Elena Colombo; alle 17.30 al Museo Piaggio Ecomerenda per grandi e piccini, a seguire spettacolo "Paolo dei Lupi" con Francesca Camilla D’Amico, a seguire "Conversazione sui lupi" con Francesca D’Amico, Francesco Niccolini e Igor Vazzaz, al termine Ecoaperitivo. Venerdì 14 febbraio alle 17.30 al Museo Piaggio Ecomerenda e a seguire spettacolo "Goccia dopo goccia" con Sandro Fabiani, a seguire presentazione della graphic novel "Carlo Urbani" con Francesco Niccolini, Giuliana Chiorrini, Sara Vincenzi e Ettore Mazzanti di Medici senza frontiere, Sabato alle 10 a Ponsacco, teatro Odeon, spettacolo "Goccia dopo goccia" con Sandro Fabiani.