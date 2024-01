Fotografia Le terre del vapore viste da Sartori

Fabio Sartori, conosciuto come fotografo delle terre del vapore, ex dipendente Enel green power in pensione dal luglio 2022, ha donato la sua ampia collezione fotografica geotermica, consistente in oltre 1.500 scatti, all’archivio Enel Green Power del Museo della Geotermia di Larderello.

Sartori ha consegnato ufficialmente i suggestivi scatti geotermici, nella versione digitale, al responsabile Geotermia Italia Enel green power Luca Rossini e ai collaboratori della sede di Larderello: la raccolta si compone di foto che abbracciano la geotermia a 360°, dalle centrali di produzione ai vapordotti, dai paesaggi geotermici alle manifestazioni naturali, facendo conoscere questa risorsa rinnovabile più unica che rara attraverso una narrazione iconica che lascia lo spettatore senza fiato per la bellezza e l’impatto emotivo.

Nato a Gavorrano nel 1962 e residente a Massa Marittima, Sartori è stato dipendente Enel green power per quasi un’intera vita lavorativa nell’area geotermica di Lago Boracifero, nel territorio comunale di Monterotondo Marittimo, dove è cresciuto professionalmente fino a diventare un grande esperto di “reti vapore”, tanto da ricoprire negli ultimi anni il ruolo di responsabile esercizio e manutenzione pozzi e reti vapore della stessa area geotermica Lago, tra le province di Grosseto, Pisa e Siena. Ma Sartori, oltre ad essere un grande professionista tecnico, è salito appunto agli onori delle cronache grazie alla sua grande passione per la fotografia che lo ha visto specializzarsi in particolare sugli impianti ed i paesaggi geotermici, spaziando dall’architettura industriale al dialogo tra natura e industria. Con i suoi scatti geotermici Fabio ha ottenuto successi e riconoscimenti in concorsi fotografici nazionali e internazionali, da New York a Tokyo passando per Parigi e molte altre prestigiose rassegne d’Italia e d’Europa. La sua foto più famosa è Inside the Tower, in altre occasioni denominata anche Cathedral o La cattedrale del silenzio, uno scatto geotermico che raffigura l’interno di una torre di raffreddamento della centrale geotermica Sasso 2 nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina: la foto immortala un tecnico Enel all’interno della grande torre dalla forma iperbolica.