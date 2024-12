"Fosso tombato e rotatoria. Progetti di Toti"

CASTELFRANCO

"I lavori al fosso tombato e la rotatoria al cimitero sono un progetto della giunta Toti finanziato con il Pnrr". A dirlo sono i consiglieri di minoranza Uniti per Castelfranco Federico Grossi, Ilaria Duranti, Simone Benedetti e David Boldrini. "Nel 2023 e nel 2024 l’allora capogruppo d’opposizione di centrodestra Monica Ghiribelli ha sempre e bocciato il progetto – continua l’opposizione – Ora, da vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, dice che il progetto è diventato di importanza straordinaria. Ci fa piacere che ne abbia riconosciuto la validità. Siamo sconcertati che questi lavori non coincidano con il completamento dell’intervento sulla ciclabile di via Usciana. Quali strategie di sviluppo ha l’amministrazione Mini? Per ora rinnegano le promesse agli elettori e si appropriano dei progetti della giunta Toti quando torna più comodo".