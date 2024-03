Formiche e sporco nel ristorante, scatta la sospensione dell’attività

Pontedera, 22 marzo 2024 – Un controllo accurato che ha messo sotto la lente il locale e tutte quanto serviva per la preparazione dei prodotti. Da quanto abbiamo appreso è stata trovata anche una presenza diffusa di formiche sui pavimenti. Oltre anche a precarie condizioni igienico sanitarie della cucina e del deposito di alimenti, per la presenza di sporco pregresso, incrostazioni ed unto sugli impianti ed attrezzature. E’ per questo che – all’esito di tutti gli accertamenti di rito e legge – i carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno, nell’ambito di servizi di controllo in materia di sicurezza alimentare, hanno segnalato alle autorità sanitaria e amministrativa un titolare di cariche di un’attività del settore. Nella circostanza, i militari hanno richiesto anche l’intervento del personale dell’Asl – per quanto di loro competenza – da cui è scaturita l’immediata sospensione ed inibizione dell’attività di ristorazione praticata dal locale.

Inoltre è stata elevata una sanzione di mille euro. Da molto tempo i controlli del Nas sono pressanti sul territorio per verificare le condizioni igienico sanitarie del settore commerciale, con particolare riguardo alla ristorazione, alla filiera alimentare, e alla preparazione di cibo per rendere sempre più sicuro il comparto dei prodotti destinati al consumo umano.

C. B.