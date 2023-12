Fondazione e blocco quote. Così Ecofor scrive il futuro: "Garanzie per il territorio"

Nascerà nel 2024 la Fondazione Ecofor, costola della Ecofor Service Spa che si andrà ad occupare di tutto ciò che riguarda l’organizzazione di iniziative ed eventi sul tema ambientale. "Stiamo lavorando ad una bozza di statuto". Lo ha annunciato sabato sera durante l’eco-incontro andato sold-out con Beppe Severgnini, Rossano Signorini, amministratore delegato di Ecofor Service. "Da tanti anni sosteniamo queste iniziative sul tema ambientale del nostro territorio e non solo – ha spiegato Signorini – adesso vogliamo dar vita ad una fondazione che sia più ampia e più allargata, magari anche coinvolgendo altri soggetti che possono essere banche o imprese private. Esternalizzando il contributo, il ruolo della fondazione sarà quello di occuparsi prevalentemente di eventi, progetti ed iniziative come possono essere gli Eco-days o gli Eco-incontri visti durante questi ultimi anni. Ma stiamo lavorando anche su altri progetti a vantaggio della città di Pontedera e non solo che ancora però non si possono annunciare".

E sempre in occasione dell’eco-incontro con Severgnini di sabato scorso al Museo Piaggio, l’ad di Ecofor ha annunciato un’altra decisione assunta nell’ultimo Consiglio di amministrazione. "È stata approvata una modifica dello statuto – spiega Signorini – una modifica che impegna il socio privato a non cedere le quote per i prossimi cinque anni. Questo passaggio rappresenta un’importante garanzia per il territorio in un momento storico in cui il rischio è quello di cedere alla forza economica di grandi gruppi. Ecofor da oltre 25 anni gestisce il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti a Pontedera e con questa modifica statutaria si aggiunge un ulteriore elemento di stabilità alla società".

Luca Bongianni