Fognatura da sistemare: "Serve una soluzione"

La fognatura di via Romaiano finisce in consiglio comunale. Diopo che i cittadini hanno denunciato il cattivo funzionamento dell’impianto di sollevamento, che tende ad andare in blocco quando piove e a produrre la fuoriuscita di liquidi maleodoranti. E’ CambiaMenti con Manola Guazzini a chiedere, con un’interpellanza, lumi al sindaco Giglio per sapere "qual è il punto attuale della situazione per quanto riguarda l’impianto di sollevamento, su cui con una delle ultime variazioni di bilancio è stato destinato un importante finanziamento". La lista civica chiede anche, tra altri aspetti, se il sindaco " concordi con la valutazione, espressa dai cittadini residenti in via Romaiano, secondo cui la sistemazione della rete fognaria è prioritaria rispetto ad altri interventi pur necessari, dalla riparazione di strade e marciapiedi alla realizzazione di piste ciclabili". Secondo Guazzini serve "una soluzione tecnica che risolva strutturalmente i problemi"