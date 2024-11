Fioriera in mezzo alla strada. I baby teppisti colpiscono ancora

I baby vandali – tutti minorenni, maschi e femmine – continuano a imperversare a Santa Maria a Monte. L’altra notte in via Pregiuntino hanno spostato una fioriera dal piazzale privato della palestra Zero9 Fitness Club e l’hanno piazzata in mezzo alla strada. Lì vicino la strada scollina e se qualcuno fosse arrivato a velocità più sostenuta dalle colline avrebbe rischiato di rimanere coinvolto in un incidente. "È ora di dire basta a questa baby gang di teppisti minorenni – scrive Davide Capobianco su Facebook facendosi portavoce anche di molti residenti – Mi rivolgo alle loro famiglie, alle forze dell’ordine perché siano intensificati i controlli, e infine, alla amministrazione comunale perché si rendano conto che esiste questo problema di microcriminalità con consumo e spaccio di stupefacenti. Farò denuncia ai carabinieri".