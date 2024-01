"Fine mandato di Franconi: nessun recupero degli immobili dismessi"

"Il mandato del sindaco Matteo Franconi si avvicina alla sua conclusione ed è tempo di fare un bilancio. Oggi, ci concentriamo sul tema del recupero degli immobili dismessi, un aspetto fondamentale per la salvaguardia del patrimonio culturale e storico della città". Tuonano Matteo Bagnoli e Franco Valleggi, consiglieri di FdI: "Nel suo programma elettorale del 2019, il sindaco sottolineava di “portare a termine dei piani attuativi per il recupero e risanamento delle aree più degradate e degli immobili dismessi, nella nostra Pontedera”. Sfortunatamente, possiamo affermare che la maggior parte di queste promesse non sono state mantenute. Edifici di grande rilievo come l’Ex-Enel, l’ex-fornace di Pardossi, la scuola Corridoni e la Villa Piaggio, sono solo alcuni esempi".