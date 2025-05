Festival Le fragole fra delizie e spettacoli

Produzione in linea con la tradizione. L’ultimo sole - atteso dopo tanta pioggia - ha portato la maturazione al punto giusto: le fragole di Terricciola sono pronte per la grande festa. "Solo bellissime, dolci, e rigorosamente made nella nostra terra che vanta una produzione di autentica eccellenza", dice il sindaco Matteo Arcenni alla vigilia di uno degli appuntamenti più attesi della primavera toscana: il 41esimo Festival della Fragola di Terricciola, in programma questo fine settimane e il prossimo all’interno del parco comunale di via Roma, nel cuore del borgo. L’evento - patrocinato dal Comune di Terricciola e organizzato dalla Pro Loco Terricciola, dalla Premiata Filarmonica Monterosso e dalla Polisportiva Terricciola - si prepara ad accogliere visitatori da tutta la regione con un ricco programma di intrattenimento, spettacoli e sapori locali.

Durante le giornate del festival, le vie del centro storico saranno animate da spettacoli itineranti, un mercatino di antiquariato e artigianato e, naturalmente, dagli stand dedicati alla degustazione della celebre fragola di Terricciola e di originali cocktail a base del prezioso frutto. Il ristorante contadino sarà aperto ogni sera e la domenica anche a pranzo, proponendo piatti tipici e specialità locali. La musica e l’intrattenimento saranno protagonisti con esibizioni di scuole di ballo, spettacoli per bambini, serate disco e appuntamenti di cabaret e magia. Tre i momenti clou. La discoteca con Dj Elisa G - stasera dalle 21,30 - e Dj Citi con "The Original Terricciola’s Partyì"", sabato 10 maggio dalle 21,30. Lo spettacolo di cabaret con "I 4 Formaggi" - domenica 4 maggio dalle 21,30 -, il raduno di auto storiche in piazza Matteotti, domenica 11 maggio dalle 15,30 alle 18,30, e il grande show di magia e illusionismo con Magico Matteo, domenica 11 maggio dalle 21,30. Gli stand apriranno il sabato dalle 18 e la domenica dalle 10. Il Festival della Fragola rappresenta non solo una celebrazione del frutto simbolo di Terricciola, ma anche un’occasione per vivere le tradizioni, l’artigianato e la cultura enogastronomica del territorio, in un’atmosfera di festa adatta a tutta la famiglia. "Il sindaco invita tutti a venire nella nostra terra, ricca di tante cose benne e buone", conclude Arcenni.

C. B.