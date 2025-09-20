Festival del benessere. Nuovi eventi

CASCIANA TERME

Ha preso il via a Casciana Terme la prima edizione del Festival del Benessere, un evento che, fino al 21 settembre, trasformerà il borgo in un polo di attività dedicate alla cura di sé, al rapporto con la natura e alla riscoperta dei sensi. Promosso dal Comune, con la collaborazione delle terme di Casciana e delle Pro Loco locali, il festival offre un programma di esperienze, molte delle quali a ingresso gratuito. Il programma si svolge in diverse location, tra cui il giardino del Comune e il giardino delle Terme. Le proposte spaziano tra attività fisiche e culturali per ogni età. La giornata di oggi sarà ricca: si parte la mattina con il "plogging", una passeggiata ecologica con raccolta di rifiuti lungo il Giro di Fichino, e si prosegue con mini corsi per l’assaggio dell’olio extra vergine d’oliva. I partecipanti potranno godere di sessioni di pranoterapia e "Metodo Tre", massaggi olistici, degustazioni di prodotti bio, olio e gin.

Non mancheranno le attività fisiche come la ginnastica dolce e il pilates, lo yoga per adulti e bambini e un open day con trattamenti alle terme di Casciana. Il festival offre anche occasioni di approfondimento culturale, come la conferenza sulle nuove frontiere della medicina termale e la "Cerimonia del Tè Cinese" e la Calligrafia Cinese, oltre alla meditazione sensoriale in acqua e i suoni ancestrali. La giornata di domenica 21 settembre si concluderà con il concerto di Tamburia al Giardino Comunale. L’evento è affiliato al World Wellness Weekend. Questo primo appuntamento rappresenta per il Comune un’occasione per creare un format riconoscibile e replicabile, valorizzando il territorio e promuovendo un turismo lento e di qualità.