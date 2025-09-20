Appalti comunali, sì al salario minimo: "Per Sinistra Italiana è la priorità"

PONTEDERA

L’introduzione del salario minimo garantito negli appalti affidati dal Comune, con una retribuzione di almeno 9 euro all’ora. Criteri premiali per gli operatori che si impegnano a rispettare questo parametro. Verifica puntuale dell’applicazione del contratto nazionale relativo all’appalto in essere e avvio di un tavolo di lavoro con le organizzazioni sindacali per il monitoraggio. Si tratta di una delibera di Giunta approvata mercoledì in Comune a Pontedera che trova il plauso di Gianni Ferdani, segretario del circolo di Sinistra Italiana. "Una scelta chiara, già messa nero su bianco nel programma elettorale di coalizione – spiega il sindaco Matteo Franconi – e che poi ha trovato applicazione pratica nel documento unico di programmazione triennale dove il salario minimo garantito rientra all’interno degli obiettivi strategici". "Pontedera è città del lavoro - prosegue il sindaco - e dentro il perimetro che ci concedono le norme vigente, facciamo un passo amministrativo chiaro a garanzia di un trattamento economico dignitoso per i lavoratori impegnati nell’ecosistema degli appalti pubblici".

"Apprendiamo – dice Ferdani – che finalmente, dopo che nel mese di aprile, la maggioranza in Consiglio comunale aveva emendato proprio sul punto specifico, la mozione sullo stesso tema, presentata da Pontedera a Sinistra, ora ha dato gambe all’attuazione al salario minimo comunale a 9 euro. Per Sinistra Italiana il tema è tra le priorità da estendere negli appalti pubblici a tutta la regione, assieme alla sicurezza nei luoghi di lavoro, al contrasto allo sfruttamento, al caporalato e al lavoro povero".