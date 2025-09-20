Film di Veronesi, il set prosegue: "Genera un indotto significativo"

VOLTERRA

Volterra si veste di cinema e si trasforma in un teatro di posa per accogliere una produzione di grande prestigio. Da diversi giorni, l’antica e suggestiva Badia Camaldolese è il cuore pulsante delle riprese del film “Dio ride“ (titolo provvisorio), diretto da Giovanni Veronesi. Un’atmosfera di creatività avvolge il luogo, reso inaccessibile al pubblico per preservare la magia del set. Il complesso monastico ospita una troupe di circa cento professionisti – tra attori, tecnici, costumisti e operatori – che lavorano a pieno ritmo per dare vita a questa nuova opera cinematografica. La scena è già dominata dal talento di Pierfrancesco Favino, mentre l’attesa cresce per l’arrivo dell’altro protagonista, Silvio Orlando, atteso sul set la prossima settimana. Il cast si arricchisce ulteriormente con la presenza di Francesco Gheghi e Maurizio Lombardi. Dopo le intense giornate trascorse all’abbazia, la produzione sposterà la propria attenzione verso i suggestivi dintorni di Pomarance e Castelnuovo, sebbene non si escluda un futuro ritorno a Volterra. Roberto Pepi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, che ha sostenuto il progetto, sottolinea l’impatto positivo: "Dal punto di vista economico questa è un’operazione importante perché una produzione coinvolge centinaia di persone e genera un indotto significativo. È un settore su cui puntare, servirebbe una vera strategia per attrarre il comparto cinema e televisione, valorizzando le nostre bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche". Questo progetto, infatti, non si limita a promuovere la Badia, ma mette in luce l’enorme potenziale di un territorio dove arte, natura e storia si intrecciano. Anche il sindaco Giacomo Santi, esprime la sua soddisfazione: "Ho avuto l’onore di salutare il regista Giovanni Veronesi, insieme agli attori e alle maestranze impegnate nelle riprese del film. Si tratta di un progetto cinematografico di grande prestigio, che vede protagonisti attori straordinari come Pierfrancesco Favino, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi e Silvio Orlando: artisti che siamo orgogliosi di accogliere".

I.P.