Forza Italia e le regionali: "Decisiva la zona del Cuoio"

Tanta partecipazione al Ristorante Volè a Ponte a Egola per l’incontro con i candidati di Forza Italia alle regionali. E’ stato un incontro molto partecipato – spiega una nota – che ha visto la partecipazione dei candidati della provincia di Pisa: la capolista Raffaella Bonsangue, Lorenzo Paladini, Manuela Del Grande, Roberto Sbragia, Veronica Poli, Roberta Salvadori e Marzio Innocenzi insieme ai vari eletti azzurri della zona del cuoio e al coordinatore comunale di Forza Italia di San Miniato Enzo Biagioni. E’ emerso dall’incontro un pensiero unanime: "Questa è la parte bella della politica: stare insieme, ritrovarsi, condividere idee e progetti".

Tutti i candidati sono intervenuti esponendo i punti principali del programma elettorale delle imminenti elezioni regionali. Il contributo di San Miniato e della zona del Cuoio "sarà decisivo per il risultato elettorale pisano e i candidati metteranno le proprie competenze – dice Forza Italia – le proprie esperienze e professionalità a disposizione della cittadinanza della provincia pisana". All’evento di presentazione è intervenuta da remoto anche l’onorevole Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia, per fornire il proprio contributo alla serata sanminiatese. "E’ giunto il momento di cambiare la Regione Toscana e noi forniremo il nostro contributo al cambiamento", il motto della serata.