Il caso Sonia Luca e il Pd: "Bonaccini chiederà scusa"

PONTEDERA

"Non hanno fatto un dispetto ad Antonio, ma uno sfregio a tutta la comunità di Pontedera ed è anche per questo che domenenica (domani, ndr.) Stefano Bonaccini, il presidente nazionale del Pd, verrà a chiedere scusa a Sonia Luca ai suoi concittadini. Non importa che non abbia avuto responsabilità in questa vicenda, ma quando si ricoprono cariche di vertice in politica bisogna avere il coraggio di metterci la faccia sempre". Alessandro Alfieri, senatore membro della segreteria nazionale del Pd nella quota di minoranza della corrente riformista, ha partecipato giovedì a Pisa all’iniziativa di lancio della campagna elettorale di Antonio Mazzeo e ha colto l’occasione per parlare anche dell’esclusione dalla lista dem alle regionale dell’assessora di Pontedera, che ha innescato le proteste della Valdera con l’autosospensione di massa dal partito di iscritti e dirigenti del territorio. Domani a Pontedera Stefano Bonaccini parteciperà a un pranzo con almeno 150 iscritti e militanti al centro sportivo Stella Azzurra.

"Sono dirigente nel partito da anni e ne ho viste tante - ha aggiunto - così come sono abituato alla competizione tra candidati, ma ho sempre dato una mano a chi percorreva un tratto di strada con me. Trovo inaccettabile quando non solo non ci si aiuta, ma si lavora per escludere qualcuno da quella strada. Dopo l’esclusione di Sonia, anche Mazzeo ha minacciato di ritirarsi, ma sarebbe stato uno sbaglio perché avrebbe significato lasciare campo libero a chi ha messo in campo comportamenti meschini. Ora invece continueremo a lavorare tutti insieme per il bene del territorio che è stato sfregiato da quella scelta, per la provincia di Pisa e agli altri lasciamo che facciano i conti con la propria coscienza". Sulla vicenda Luca è tornato a dire la sua anche il governatore Eugenio Giani, riservando una stoccata ad Alessandra Nardini: "Un’esclusione da parte di chissà chi e chissà come: indagherà la Cia. Ma ho invitato il Pd pontederese a fare un appello ai due candidati al terzo mandato e più rappresentativi, affinché si esprimessero sulla composizione delle liste. Antonio ha risposto".

Gab. Mas.