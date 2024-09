Festa della polisportiva La Perla col Gioco del Ponte

MONTECALVOLI

La festa della polisportiva La Perla di Montecalvoli entra oggi nel clou per celebrare al meglio i suoi venticinque anni. Oggi, alle 18,15, ci sarà la sfilata per le vie del paese dei figuranti e degli specialisti sbandieratori del Gioco del Ponte di Pisa che onorano con la loro presenza la polisportiva e tutto il paese di Montecalvoli in occasione di questa importante ricorrenza. "Li ringraziamo – le parole del presidente Simone Pistolesi – per la disponibilità e condivisione della nostra iniziativa a sostegno di Agbalt-Associazione genitori di bambini affetti da leucemia e tumori che sono ricoverati all’ospedale Santa Chiara di Pisa.

La settimana della festa della polisportiva La Perla è iniziata domenica scorsa, 8 settembre, con il quadrangolare di calcio tra La Perla over 40, Polizia di stato, Forze dell’Ordine e Team Vet (veterinari della Toscana) e il pranzo, con la raccolta fondi sempre per Agbalt, al ristorante Oasi al Lago. Durante la settimana ci sono state varie iniziative che hanno coinvolto popolazione e autorità. La festa termina domani e domenica con altre serate nei locali dello spazio aperto del circolo La Perla di Montecalvoli dopo il clou di oggi con la delegazione del Gioco del Ponte.