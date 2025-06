Festa del commercio Il regno della fantasia

PONSACCO

È una festa del commercio a tema fantasy quella che ieri pomeriggio ha animato il centro di Ponsacco. Una festa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Ponsacco con il contributo e il patrocinio del Comune di Ponsacco e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, la collaborazione di CollEventi, Associazione Arcieri Di Sacco,

La Casa di Ares, il Gruppo Alfieri e Musici di Porta Pisana. Personaggi delle serie fantasy più seguite, dei cartoni animati e della favole si sono dati appuntamento per dar vita alla festa del commercio 2025. Un evento che si ripete ogni anno, sempre uguale eppure sempre diverso, diventato nel tempo una data fissa nel calendario degli eventi della Valdera. Piazza della Repubblica è stata il cuore pulsante della manifestazione, con musica, spettacoli e intrattenimento musicale a tema fantasy e cartoon. Corso Matteotti ha ospitato il mercatino fantasy, con decine di espositori e stand dedicati a prodotti artigianali, oggetti da collezione, accessori e articoli ispirati al mondo della fantasia. Angolo Medioevo in via Nazario Sauro con un’area giochi in legno e l’esibizione del gruppo Alfieri e Musici di Porta Pisana. Gran finale lo schiuma party in piazza d’Appiano. "Una manifestazione – ha detto Alessandro Simonelli di Confcommercio nei panni del jocker per l’occasione – che tutti gli anni rispetta le iniziative. Abbiamo scelto il tema cosplay perché richiama grandi e piccini. Una festa ideata dai commercianti per i commercianti che si mettono sempre in gioco a ogni edizione con le vetrine a tema e i banchi. Una festa che quest’anno inaugura un giugno importante proprio per il commercio". La festa del commercio, infatti, quest’anno apre un mese, quello di giugno, ricco di novità: tre giovedì consecutivi con aperture serali dei negozi del centro storico, accompagnate da musica e animazione. I giovedì 12, 19 e 26 giugno Ponsacco si animerà infatti con le aperture serali che vedranno protagonisti negozi e pubblici esercizi. Tre appuntamenti organizzati da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Ponsacco con il contributo e il patrocinio del Comune di Ponsacco, dove sarà possibile godere dello shopping all’aria aperta tra le attività del centro con musica, spettacoli e mercatini. Un esperimento per Ponsacco.