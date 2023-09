Festa dei nonni. Iniziativa al museo

In occasione della festa dei nonni. lunedì 2 ottobre, il Museo della Scrittura di San Miniato accoglie tutti i bambini con i loro nonni. Sarà un pomeriggio dedicato a laboratori creativi dove titto potranno provare gli antichi strumenti e materiali scrittori- Il Museo didattico sulla Civiltà della Scrittura ripercorre le tappe più importanti della storia della scrittura, documentando per lo più attraverso riproduzioni fedeli l’evoluzione dei vari tipi di supporto che hanno conservato le opere scritte. Il Museo, pensato soprattutto per gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore, propone una serie di laboratori che consentono di far conoscere l’uso della scrittura nella vita quotidiana a partire dall’antichità fino ai giorni nostri. I ragazzi nei laboratori possono usare, toccare, manipolare gli oggetti, er prenotazione entro venerdì 29 ottobre.