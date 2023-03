Fermare il vandalismo: proteggere la storia Attraverso la salvaguardia delle opere d’arte

Per vandalismo nell’arte si intende la deturpazione di opere d’arte: quadri o statue vengono danneggiati, oppure su di essi vengono apposti striscioni o volantini, per comunicare un messaggio di protesta.

Principalmente a commettere questo reato sono ragazzi, che cercano di attirare l’attenzione per esprimere le loro idee. Le conseguenze per atti vandalici di questo genere possono essere una multa che varia di costo in base al reato commesso e, se il reato è molto più grave, si può arrivare fino all’arresto. Quindi, inutile ribadire, che si tratta di gesti sbagliati.

Alcuni di questi episodi hanno avuto molta rilevanza. Ad esempio, nel 2007 e poi ancora nel 2017 nella famosa fontana di Trevi, situata a Roma, è stato versato del colorante rosso. Un altro episodio che ha fatto molto scalpore è stato quello che ha visto protagonista il quadro "I girasoli" di Van Gogh. È stato provocato da due attiviste che hanno lanciato al quadro barattoli di zuppa nell’ambito di una protesta per i cambiamenti climatici.

Un atto vandalico è stato poi compiuto anche ai danni della famosa “Venere” di Botticelli, causato da due ragazze ed un ragazzo che nel luglio 2022 si sono incollati al vetro del quadro per protestare ancora riguardo ai cambiamenti climatici.